أطول حكم .. هنغاريا : السجن 10 سنوات لسوري شارك باحتجاج على إغلاق الحدود

قضت محكمة مجرية اليوم الأربعاء بسجن رجل “قبرصي سوري” عشر سنوات لدوره في أعمال شغب وقعت على الحدود مع صربيا العام الماضي عندما قام برشق الشرطة بالحجارة في محاولة لإجبارها على فتح الحدود، وهو ما اعتٌبر “عملا إرهابيا” بموجب القانون المجري.

وانفجر أحمد حامد (40 عاما) في البكاء لدى إعلان القاضي الحكم، وهذا أطول حكم بالسجن في أزمة المهاجرين الأخيرة والتي ظهرت فيها المجر كأحد أشد المعارضين للهجرة الجماعية.

وكان حامد ضمن مجموعة دخلت المجر بشكل غير قانوني في 16 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وتحدث أيضا إلى الحشد باستخدام مكبر للصوت قبل أن يفتح مئات من المهاجرين البوابة الحدودية بالقوة وقيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

(REUTERS)

شام تايمز

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