11 حيواناً لا تموت جوعاً وقادرة على العيش من دون طعام

تتطلب أجسامنا كمية من القوت اليومي للحصول على الوقود اللازم بغية الحفاظ على نشاطنا وحركة عضلاتنا والبقاء على قيد الحياة.

لذلك لا يمكننا تخيل أن نعيش من دون وجود طعام وشراب في حياتنا. ولكن ماذا سيكون عليه الأمر بالنسبة لعدد من الحيوانات القادرة على العيش بضعة أشهر أو حتى سنوات من دون طعام.

فيما يلي 11 نوعاً من الحيوانات القادرة على العيش من دون طعام:

1-حيوان الأولم أو بروتيوس (السمندل):

تعيش هذه الحيوانات البرمائية في كهوف تحت الماء في إيطاليا ودول البلقان، حيث توجد موارد ضئيلة في مثل هذه البيئة. ويمكن لهذه الحيوانات العيش مدة تصل إلى 10 سنوات دون تناول الطعام.

2- أسماك القرش:

يمكن أن يعيش سمك القرش الأبيض الكبير عدة أسابيع من دون طعام، والغريب في الموضوع أن سمك القرش كلما استمر أطول دون طعام أصبح أكثر مهارة في الصيد.

3- الدببة:

يمكن أن تعيش الدببة نحو 100 يوم دون تناول الطعام أو شرب الماء، ففي فترة السبات الشتوي تنخفض لديها عملية الأيض إلى النصف تقريبا.

4- البطريق:

يعيش البطريق في بعض البيئات الأكثر قساوة في الأرض، حيث تخرج الإناث في درجات حرارة تحت الصفر من أجل الصيد فيما يجلس الذكور عند الأعشاش للحفاظ على الصغار في درجات حرارة دافئة نوعا ما.

وتعيش الذكور على الدهون المكتنزة في الجسد مدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

5- الجمل:

إن الحدبة الموجودة على ظهر الجمل ليست معبأة بالماء كما كان يُقال لنا في الصغر، بل توجد فيها الدهون المخزنة المانحة للطاقة في أثناء التنقل عبر الصحراء. لذا يمكن للجمل العيش نحو 40 يوما دون طعام.

6- الضفادع:

تشكلت أجساد الضفادع بحيث تستطيع التعويض عن نقص الغذاء في ظل عيشها ضمن البيئات الرطبة، ويمكن لبعض الأنواع منها الدخول في سبات مدة تصل إلى 16 شهرا.

أما الضفادع التي تعيش في المناطق الباردة فتدخل في حالة سبات للحفاظ على أكبر قدر من الطاقة.

7- الأفاعي:

هذه الزواحف هي من ذوات الدم البارد أي التي لا يمكنها تنظيم حرارة الجسد في الطقس البارد، وهذا يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض لديها بنسبة 70% ويمكنها من العيش مدة تصل إلى سنة كاملة دون طعام.

8- التماسيح:

تحتفظ التماسيح بالطاقة عن طريق الانتظار بلا حراك للانقضاض على فرائسها، ويمكنها الاستمرار بضعة أشهر من دون طعام ولكن يمكن أن تعيش في الحالات القصوى مدة تصل إلى 3 سنوات دون طعام.

9- العناكب:

تشكلت أجساد العناكب بشكل يجعلها قادرة على العيش بضعة أشهر من دون طعام، حيث تتميز العناكب بأنها تنتظر الفريسة مدة طويلة لتقع في شباكها قبل أن تنقض عليها.

10- سلاحف الغالاباغوس:

تعيش هذه السلاحف العملاقة أكثر من قرن من الزمن، ويمكنها العيش دون طعام أو ماء مدة تصل إلى سنة في بعض الحالات.

11- سمكة نطّاط الطين (Mudskipper):

تنتشر في أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وتُعرف أيضا باسم “السمكة الرئوية أو البرمائية”، ويمكنها الدخول في حالة سبات مدة 4 سنوات في ظل ظروف قاسية للغاية. وتقوم في الحالات القصوى باستهلاك أنسجتها العضلية.

شام تايمز

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