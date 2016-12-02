ألمانيا : واشنطن تؤكد استخدام قاعدة رامشتاين الالمانية في حرب الطائرات بدون طيار

لأول مرة تؤكد السفارة الأمريكية دور القاعدة الجوية الأمريكية في بلدة رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينا الألمانية في الحرب الدولية ضد الإرهاب باستخدام طائرات بدون طيار، وفق ما أفادت القناة الألمانية الأولى (آ.أر.دي).

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم إعلام وزارة الخارجية الألمانية في نهاية أغسطس/آب الماضي حول دور رامشتاين في دعم مهام في “التخطيط ومراقبة وتقييم العمليات الجوية التي أنطيت بعهدتها”. أما رد الحكومة الألمانية فقد جاء ردا على طلب استفسار تقدم به نائب البرلمان الألماني آندراي هونكو عن حزب اليسار.

وفي تصريح لقناة شمال ألمانيا (أن.دي.أر) وقناة غرب ألمانيا (في.دي.أر) وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ، قال هونكو إن الحكومة الألمانية من خلال علمها بدور القاعدة العسكرية “فهي مشاركة في عمليات القتل اللاقانونية والمتعارضة مع القانون الدولي” عبر استخدام طائرات بدون طيار.

ووفقا لتقرير القناة التلفزيونية الأولى (أ.أر.دي) نقلا مصادر من الحكومة الألمانية، فإن الأخيرة ستبقى في حوار مع الولايات المتحدة حول هذه المهمات. كما من المقرر إجراء محادثات على مستوى رفيع في واشنطن بهذا الشأن. وتوالت تقارير خلال السنوات الماضية حول أهمية قاعدة رامشتاين في المهمات العسكرية التي تنفذ من خلال طائرات بدون طيار.

وكان براندون براينت، وهو قائد سابق لطائرات بدون طيار، قد أكد في تصريح صحفي قبل عامين أن ألمانيا تلعب دورا أكبر في حرب الطائرات بدون طيار أكثر مما هو معروف. حينها قال: “دون ألمانيا لما كانت الحرب الأمريكية بطائرات بدون طيار ممكنة”. وكان أوضح في تصريح للقناة التلفزيونية الأولى أن جميع المعلومات ما بين الطائرة والفريق القائم على تسييرها من على الأرض تمر عبر قاعدة رامشتاين الألمانية.

ولطالما أكدت الحكومة الألمانية أنه ليس لديها أي معلومات وثيقة حول مشاركة القاعدة الجوية العسكرية في رامشتاين في العمليات التي تنفذ عبر طائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أكدت لها مرارا وتكرارا أن رامشتاين لا تشكل نقطة انطلاق أو مركز تسيير للعميات التي تنفذ عبر طائرات بدون طيار.

(DW)

شام تايمز

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