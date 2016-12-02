بالفيديو .. بدلة تعطي قدرات خارقة يستخدمها العمال في اليابان

بدأ العمال في أحد المطارات اليابانية باستخدام بدلات ميكانيكية تمنحهم قوة إضافية، وتعطيهم القدرة على التعامل مع التدفق المستمر من الأمتعة.

وبات العمال في مطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو يستخدمون هذه البدلات، والتي تساعدهم على حمل الأثقال، من خلال القوة الإضافية التي توفرها لهم بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تم الكشف عن هذه البدلات الميكانيكية للمرة الأولى في العام الماضي، وهي من تصنيع شركة الروبوتات “سايبرداين” وهو نفس الاسم لشركة خيالية ظهرت في سلسلة أفلام “تيرمينيتر”.

وتهدف البدلة بالشكل الرئيسي إلى منع آلام الظهر، ولكنها في نفس الوقت تساعد على تقديم أكبر قوة ممكنة خلال عمليات حمل الأمتعة.

وفي حديث لصحيفة جابان تايمز قال يوشيوكي سناكاي الرئيس التنفيذي لشركة سايبر داين: “عادة ما تكون الأمتعة ثقيلة في المطارات، ويتعرض العمال الذين يقومون بتحميل وتفريغ الأمتعة لضغط كبير على ظهورهم، ويمكن لبدلة “هال” أن تحميهم من خلال تقديم قوة داعمة لهم”.



شام تايمز

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