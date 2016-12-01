مركز أدهم اسماعيل: بدء التسجيل باختبار قبول دورة الفنون التشكيلية

حدد مركز أدهم اسماعيل للفنون التشكيلية اليوم الخميس موعدا لبدء تسجيل الراغبين بالمشاركة في اختبار القبول بدورة الفنون التشكيلية الأساسية للنصف الاول من العام المقبل.

واشترط المركز ألا يتجاوز عمر المشارك السابعة عشر حيث تقبل مواليد عام 1999 فما دون موضحا أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي في الـ 20 من الشهر الجاري وأن اختبار القبول سيتم في ال28 منه عند الساعة الواحدة ظهرا في مقر المركز بساحة الشهبندر.

يشار إلى أن مدة الدراسة في الدورة بالمركز سنتان تتضمن أربع دورات مدة كل منها ستة أشهر يذكر أن مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية يتبع لوزارة الثقافة وتأسس نهاية عام 1959 وحمل اسم الفنان الراحل أدهم إسماعيل اعتباراً من عام 1968 وهو مخصص للأطفال واليافعين ويدرس اختصاصات الرسم والتصوير الزيتي والنحت والحفر والخط العربي وتاريخ الفن والتشريح وأصول الرسم وعلم الجمال.

سانا

شام تايمز

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