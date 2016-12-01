الاقتصاد تنفي وقف استيراد المواد الأولية لصناعة “الأندومي”

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها مستمرة بمنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية التي تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية إضافة إلى المستلزمات والمواد والحاجات الأساسية للمواطن السوري وخاصة المواد الأولية الداخلة في الصناعات الغذائية.

ونفت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الخاصة حول وقف استيراد بعض المواد الأولية اللازمة في صناعة “الإندومي” وقالت.. إن “الوزارة لم تتوقف عن السماح باستيراد هذه المادة” .

وأضافت الوزارة.. إن هذا التوجه والإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة بأن تحقق عملية الاستيراد التنمية الاقتصادية وبالأخص فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي بهدف تلبية حاجات المواطن ولا سيما من المنتجات الغذائية.

وفي هذا الإطار دعت وزارة الاقتصاد جميع المستوردين للعودة إلى الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة قائمة المواد المسموح استيرادها مبدية استعدادها لاستقبال طلبات وملاحظات المستوردين .

سانا

شام تايمز

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