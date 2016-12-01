سانا : ضبط سيارتين محملتين بأسلحة معدة لنقلها إلى المجموعات الإرهابية بريف دمشق

ضبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة اليوم سيارتين محملتين بأسلحة وقذائف وذخائر متنوعة للتنظيمات الإرهابية بريف دمشق.

وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش ضبطت بعد رصد ومتابعة دقيقة سيارة أجرة “تكسي” قادمة من منطقة الضمير بريف دمشق الشمالي الشرقي محملة بذخائر وقذائف متنوعة كانت معدة لنقلها إلى التنظيمات الإرهابية بريف دمشق.

وأوضح المراسل أنه تم إلقاء القبض على الإرهابي سائق السيارة ونتيجة للتفتيش والمتابعة تبين وجود سيارة أخرى تنقل أسلحة وذخائر متنوعة متوجهة إلى التنظيمات الإرهابية بريف دمشق أيضاً تم التعامل معها فوراً وضبطها وإلقاء القبض على الإرهابي الذي كان يقودها.

وأفشلت وحدات الجيش والجهات الأمنية بالتعاون مع الأهالي خلال الفترة الأخيرة عدة محاولات لتهريب أسلحة وذخائر متنوعة للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض المناطق كان آخرها ضبط شاحنة محملة بقواذف “ار بي جي” ومدفع “بي 10” وذخائر متنوعة للتنظيمات الإرهابية في الرابع عشر من الشهر الجاري في ريف حماة الشرقي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes