قصف مناطق بحلب … والنظامي يتقدم في الأحياء الشرقية .. سانا : القضاء على معظم أفراد مجموعة إرهابية هاجمت نقطة عسكرية في منطقة اللجاة بدرعا

سقط قتلى وجرحى بينهم أطفال, يوم الخميس, جراء قصف طال حي المعادي ومدينة عندان بريف حلب, كما تقدم الجيش النظامي شرق المدينة وسيطر على السكن الشبابي.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن أربعة أطفال من عائلة واحدة قتلوا بقصف على حي المعادي بحلب الشرقية.

كما سقط قتلى وجرحى بقصف, مصدره الطيران الروسي, على مدينة عندان في الريف الشمالي لحلب, بحسب المصادر.

وأشارت المصادر الى تعرض كل من أحياء الأنصاري والجزماتي والمشهد وصلاح الدين بحلب القديمة ما أدى إلى دمار كبير في الممتلكات دون ورود أنباء عن إصابات.

وفي سياق متصل, قالت معلومات متطابقة من مصادر عدة إن قتلى وجرحى قتلوا بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل قرية السحارة بريف حلب الغربي.

وتشهد الاحياء الشرقية في مدينة حلب تصعيدا في عمليات القصف, ماادى الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, وسط حالة نزوح كبيرة, حيث تحدثت الامم المتحدة عن فرار 16 الف شخص من شرق حلب جراء القصف المكثف.

من جانب آخر, قالت مصادر مؤيدة إن الجيش النظامي سيطر على السكن الشبابي في الاحياء الشرقية بمدينة حلب.

وأضافت المصادر إن النظامي تصدى ايضا لمحاولات تقدم المسلحين على نقاطه عند شركة الكهرباء في الشيخ سعيد جنوب حلب.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في مدينة حلب, حيث تمكن, يوم الأربعاء, من استعادة السيطرة على حي الشيخ سعيد في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة, بعد معارك مع المعارضة المسلحة.

وبدأ الجيش النظامي هجومه في شرق حلب, بالتعاون مع القوات المتحالفة معه, منتصف الشهر الحالي, لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة, حيث تمكن من بسط سيطرته على ثلث الأحياء الشرقية للمدينة, وسط تزايد أعداد الفارين من تلك الأحياء عبر المعابر الإنسانية المحددة.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدة من الجيش العربي السوري تقضي على معظم أفراد مجموعة إرهابية هاجمت نقطة عسكرية في منطقة اللجاة بدرعا

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا اعتداء مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المدعوم من كيان العدو الاسرائيلي في منطقة اللجاة شمال مدينة درعا بنحو 75 كم.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية هاجمت إحدى النقاط العسكرية في منطقة اللجاة مبينا أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم بعد “القضاء على معظم الإرهابيين المهاجمين وتدمير ما بحوزتهم من اسلحة وذخيرة” في حين لاذ الباقون بالفرار باتجاه عمق تلك المنطقة الوعرة.

ودمرت وحدة من الجيش امس مربض هاون للتنظيمات الإرهابية وقضت على مجموعة إرهابية كانت تقوم بتجريف الأراضي في محيط جسر الغارية بريف درعا الشرقي.

وتتخذ التنظيمات الارهابية التكفيرية من منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء والتي تتميز بطبيعتها الصخرية الشديدة الوعورة وتنتشر فيها المغارات والكهوف أوكارا لها ومنطلقا لتهريب المرتزقة والأسلحة إلى البادية الشرقية والشمالية الشرقية في محافظة السويداء.

القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير عتادهم في قرية فلة بريف اللاذقية الشمالي

في ريف اللاذقية الشمالي وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ضربات مركزة بعد ظهر %Aشر9م على تجمعات ومحاور تحركات فلول التنظيمات الإرهابية وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم.

وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدة من الجيش استهدفت بضربات مركزة تجمعا للتنظيمات الإرهابية ومحاور تحركاتهم في قرية فلة بريف اللاذقية الشمالي.

وأكد المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير عتاد لهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي سقط قتلى ومصابون بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال طلعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمعاتها ومحاور تحركها في قرى كبانة ورويسة العالية وضهرة الدغلة وبعربايا وحلوز بريف اللاذقية الشمالي.

وتنتشر في الريف الشمالي الشرقي للاذقية تنظيمات إرهابية تكفيرية من بينها “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء أحرار الساحل ولواء السلطان عبد الحميد وحركة أحرار الشام” وغيرها من المجموعات الإرهابية التي تضم في صفوفها إرهابيين أجانب يتسللون عبر الحدود التركية.

شام تايمز

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