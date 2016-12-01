مظاهرة أمام محكمة بريطانية من أجل .. شجرة

لندن ـ “شام تايمز”: شارك نحو 150 شخصاً في مظاهرة أمام محكمة بمدينة شيفيلد البريطانية تضامناً مع شخصين اعتقلتهما شرطة المدينة ووجهت ضدهما تهمة الاخلال بالنظام العام، جراء احتجاجهما على قطع شجرة.

واعتقلت الشرطة كلاً من سايمون كرامب البالغ من العمر 56 عاماً وكالفين باين (44 عاماً) أثناء قيامهما بحملة لحماية الشجرة المهددة بالقطع الشهر الماضي، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي),

واحتشد المتظاهرون خارج مبنى محكمة الصلح بمدينة شيفيلد تضامناً مع كرامب وباين قبل مثولهما أمامها لمواجهة التهم الموجهة ضدهما.

ودفع الرجلان ببراءتهما أمام المحكمة، والتي قررت البدء في محاكمتها يوم 8 آذار/مارس المقبل.

وشاركت في المظاهرة ناتالي بينيت، الزعيمة السابقة لحزب الخضر المعارض.

شام تايمز

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