منظمة حقوقية عربية في بريطانيا تدين استهداف الطلبة الجامعيين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

لندن ـ “شام تايمز”: ادانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استهداف الطلبة الجامعيين في الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتعذيب بعضهم بصورة وصفتها بالوحشية، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لوقف اعتقالات واستدعاءات الطلبة على أساس سياسية.

وقالت المنظمة إن الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق طلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية عملهم النقابي المشروع “طالت خلال الشهرين الماضيين 74 طالباً تم اعتقال أغلبهم من أمام بوابات جامعاتهم خلال دخولهم أو خروجهم منها، وتحويل قسم منهم للاعتقال بموجب ما يسمى ذمة المحافظ دون عرضهم على المحاكم”.

واشارت إلى “أن الجانب الأخطر في هذه الملاحقة الممنهجة بحق طلبة الجامعات هو عمليات التعذيب الشديد والوحشي، التي مارستها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق بعض الطلبة في سجن جنيد بمدينة نابلس وسجن أريحا”.

واضافت المنظمة أن عمليات ملاحقة االمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي وحرية التعبير في الضفة الغربية “تصاعدت خلال الشهرين الماضيين وتركزت بشكل أكبر على طلبة الجامعات الفلسطينية، وقادها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات اللذان توزعت عليهما عمليات اعتقال الطلاب الجامعيين، حيث اعتقل جهاز المخابرات 38 طالباً من أصل 74 طالباً، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي 36 طالباً”.

ولفتت إلى أن نصيب جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس من الاعتقالات كان الأكبر بـ 24 اعتقالاً، تلتها جامعة فلسطين التنقنية بمدينة طولكرم بـ 15 اعتقالاً، ثم جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل بـ 15 اعتقالاً، وجامعة الخليل بـ 7 اعتقالات، وجامعة القدس في أبوديس بـ 3 اعتقالات، وجامعة القدس المفتوحة وجامعة فلسطين الأهلية وكلية العروب للاعلام باعتقالين لكل واحدة منها، والجامعة العربية ـ الامريكية في جنين باعتقال واحد، وجرى بعض هذه الاعتقالات بالتنسيق بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت االمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن جهازي المخابرات والأمن الوقائي “مستمران في انتهاج سياسة الاعتقال والاستدعاء التعسفيين والاحتجاز اللاقانوني فيما يُعرف بالاعتقال على ذمة المحافظ، والذي يسمح للجهازين باحتجاز المعتقلين أطول فترة ممكنة دون محاكمة”.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى “الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف الاعتقالات والاستدعاءات على أسس سياسية، والتحقيق في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط وعناصر أجهزتها الأمنية بشكل منهجي”.

شام تايمز

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