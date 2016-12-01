العفو الدولية تنتقد حجب موقع اخباري في قطر وتعتبره هجوماً صريحاً على حرية الإعلام

لندن ـ “شام تايمز”: انتقدت منظمة العفو الدولية قيام السلطات القطرية بحجب موقع أخباري مستقل باللغة الانكليزية، واعتبرته هجوماً صريحاً على حرية الاعلام من قبل دولة تدعي الدفاع عنها.

واشارت المنظمة إلى أن موقع (أخبار الدوحة) الاخباري الرائد في قطر رجح احتمال أن تكون السلطات القطرية أمرت شركتين من مقدمي خدمة الإنترنت في الإمارة الخليجية بحجب موقعه على الشبكة العنكبوتية.

وذكرت أن حرية التعبير في قطر يتم التحكم بها بشدة، فيما تمارس الصحافة المحلية الرقابة الذاتية بشكل روتيني. كما يسمح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2014 للسلطات بحظر المواقع التي تعتبرها خطراً على سلامة البلد، ومعاقبة أي شخص ينشر مادة على الإنترنت تقوّض القيم الاجتماعية أو النظام العام في قطر، على الرغم من أن التشريع فشل في تحديد معنى هذه المصطلحات.

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية “هذه الخطوة تمثل نكسة مقلقة لحرية التعبير في البلاد، كما أن منع الناس بشكل متعمد من الوصول إلى موقع اخباري قانوني في قطر يُعد هجوماً صريحاً على حرية الإعلام”.

واضاف أن قطر التي “أسست شبكة الجزيرة الاعلامية وتستضيف مركزاً مكرّساً لتعزيز حرية وسائل الاعلام العالمية يجب أن تكون في طليعة المدافعين عن حرية الصحافة، غير أن حكومتها قامت بدلاً من ذلك وعلى وجه التحديد باستهداف مصدر رئيسي للصحافة المستقلة وذات المصداقية في البلاد لعب دوراً هاماً في تعزيز الحوار والمناقشة حول القضايا الاجمتماعية والسياسية التي تؤثّر على الناس في قطر”.

ودعا لينش السلطات القطرية إلى “إلغاء قرار حجب موقع أخبار الدوحة فوراً، إذا ما أرادت أن تثبت فعلاً أن ادعاءانها بدعم الحريات الاعلامية ليست جوفاء”.

شام تايمز

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