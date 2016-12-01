دي ميستورا لمجلس الامن: هناك خشية من قيام النظام باعتقال النازحين من شرق حلب .. الجعفري: ننتظر دعوة دي ميستورا لاستئناف الحوار.. ونسعى لحل سياسي دون تدخل خارجي

قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الاربعاء، إن “الهجمات التي تكثفت على شرقي حلب خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى سيطرة قوات الحكومة السورية على نحو 40% من تلك المناطق”’ لافتا الى ان هناك خشية من قيام قوات النظام من المدنيين النازحين من المدينة.

وبدأ الجيش النظامي هجومه في شرق حلب, بالتعاون مع القوات المتحالفة معه, منتصف الشهر الحالي, لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة, حيث تمكن من بسط سيطرته على ثلث الأحياء الشرقية للمدينة, وسط تزايد أعداد الفارين من تلك الأحياء عبر المعابر الإنسانية المحددة.

واضاف دي ميستورا في كلمة له في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في شرق حلب انه “كانت هناك هجمات أيضا على غربي حلب أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص”، لافتا الى “وجود مؤشرات على نزوح نحو 60 ألف شخص من شرقي حلب هربا من الوضع هناك”.

وتالع المبعوث الاممي أن “الهجمات ما تزال مستمرة أيضا في إدلب وريف اللاذقية ودمشق ومناطق أخرى”، مشيرا الى ان “هناك خشية من قيام قوات النظام باعتقال الناس من بين المدنيين النازحين من شرق حلب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام غربي المدينة، وان قوات المعارضة في شرقي حلب منعت في بعض الحالات فرار مدنيين من بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وكانت الأمم المتحدة وجهت يوم الاثنين نداء عاجلاً لأطراف الصراع في سوريا، لوقف القصف على الأحياء الشرقية من حلب، والسماح بإيصال مساعدات للمحاصرين هناك.

وأشار دي ميستورا الى ان “الشهر الماضي اقترحت خطة شاملة لوقف العنف وخروج النصرة من شرقي حلب والمحافظة على السلطات المحلية هناك لكن لم نحصل على ضمانات بذلك”، معتبرا ان “المنطق العسكري هو السائد بين أطراف الصراع في حلب يجب فرض حماية المدنيين”.

وكان دي ميستورا طالب, الشهر الماضي، جبهتي “فتح الشام ” و “النصرة” بالخروج من احياء مدينة حلب, حفاظا على ارواح المدنيين هناك, في اطار مبادرة, معلنا استعداده للتوجه إلى جبهات القتال شخصيا لمرافقة خروج المسلحين, الامر الذي أيدته موسكو, فيما رفضت المعارضة هذه المبادرة, مطالبة باقالة الموفد الاممي من منصبه.

وتشهد الاحياء الشرقية في مدينة حلب تصعيدا في عمليات القصف, ماادى الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, حيث وصفت مصادر معارضة مايجري بحلب بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك..

الجعفري: ننتظر دعوة دي ميستورا لاستئناف الحوار.. ونسعى الى حل سياسي دون تدخل خارجي

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الأربعاء, ان الحكومة السورية تسعى الى حل سياسي أساسه الحوار السوري- السوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة”, مشيرا الى أن الحكومة لا تزال تنتظر دعوة المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا لاستئناف الحوار الذي تم إيقافه منذ أيار 2016.

وقال الجعفري في كلمة له في جلسة لمجلس الامن إن “العشرات من المدنيين الذين حاولوا اليوم الخروج من الأحياء الشرقية في حلب إلى الأحياء الغربية قتلوا من قبل الجماعات المسلحة.”

وأشار الجعفري الى ان “تحرير ما يزيد على 80 ألفاً من سكان حلب بمن فيهم عشرات الآلاف من الأطفال لم يكن في يوم من الأيام جزءاً من خطط وزارات الخارجية الفرنسية والأمريكية والبريطانية.

وأوضح الجعفري أن “الحكومة السورية طلبت من مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في دمشق المساهمة في الجهد الإغاثي الذي تبذله الحكومة السورية للتخفيف من معاناة عشرات الآلاف في مدينة حلب وأن يقوم الممثل المقيم باستعمال مخزون مستودعات الأمم المتحدة في مدينة حلب وأي مساعدات أخرى تسهم في سد الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأن الممثل المقيم سيذهب إلى حلب لأن السلطات الحكومية السورية وافقت على ذلك اليوم الخميس”.

كما تطرق الجعفري الى الاعتداء الإسرائيلي, الذي حصل يوم الأربعاء, على منطقة الصبورة بريف دمشق مشيرا الى ان هذا يجسد “الدور التخريبي” الذي تمارسه إسرائيل من خلال دعمها “للتنظيمات الإرهابية”.

شام تايمز

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