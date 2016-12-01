إيركوليس يحرج برشلونة في كأس إسبانيا

قدم فريق برشلونة، عرضًا باهتًا للغاية بالتعادل 1-1 مع مضيفه إيركوليس، من أندية الدرجة الثالثة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بملعب خوسيه ريكو بيريز، في ذهاب دور الـ 32 لكأس الملك.

تقدم إيركوليس أولاً بهدف سجله دافيد ماينز في الدقيقة 52، بينما أدرك كارليس ألينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 58.

استغل إنريكي، سهولة اللقاء، ومنح فرصة لبعض العناصر الشابة مثل المدافع بورخا لوبيز بجوار أومتيتي، ولاعب الوسط أليكس كاربونيرو، والمهاجم الواعد كارليس ألينيا.

الفريق الكتالوني قدم مباراة باهتة للغاية في أول 45 دقيقة، ولم يهدد المرمى سوى مرتين بركلة حرة سددها باكو ألكاسير، تصدى لها الحارس إيفان بويجاس، وآخرى سددها نفس اللاعب بعيدًا عن القائم الأيمن.

في بداية الشوط الثاني، باغت فريق إيركوليس، ضيفه برشلونة بنشاط هجومي، حيث سدد جوزيه جاسبار ركلة حرة تصدى لها سيلسن، قبل أن يسجل أصحاب الأرض الهدف الأول من كرة عرضية، انقض عليها دافيد ماينز، ليضعها بقدمه في الشباك، بعدما أخطأ أومتيتي في إبعادها.

استفز هذا الهدف لاعبي برشلونة، وضغطوا بقوة، وأدركوا التعادل سريعًا بعد 5 دقائق فقط من تسديدة بعيدة المدى لكارليس ألينيا، سكنت الزاوية اليسرى، بعدها سدد لوكاس ديني كرة قوية أبعدها حارس إيركوليس من المقص الأيمن.

أجرى إنريكي، تبديلين دفعة واحدة بإشراك أندريه جوميز، والمدافع الشاب نيلي، ثم منح الفرصة لوجه هجومي جديد بإشراك مارك كاردونا مكان كارليس ألينيا صاحب هدف التعادل.

ولكن كان إيقاع المباراة مملاً للغاية، ولم يلفت أي عنصر من الوجوه الجديدة الأنظار إليه، بل حاول فريق إيركوليس استغلال سوء حالة الفريق الكتالوني، وطمع في الفوز، ولكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له، وفشل في استغلال أكثر من ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل وسط أفضلية بحسم برشلونة لتأهله، في لقاء العودة بمعقله الكامب نو.

كووورة

شام تايمز

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