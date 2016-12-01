الاتحاد الإنجليزي يعاقب مورينيو

عاقب الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 16 الف جنيه استرليني (18 ألف و800 يورو) بعد طرده في مباراة فريقه امام وست هام مطلع الأسبوع الجاري على ملعب اولد ترافورد.

واتهم الاتحاد مورينيو (53 عاما) بـ”سوء السلوك”، حيث قام بركل إحدى زجاجات المياه التي كانت بجوار المنطقة الفنية التي يقف فيها اعتراضا منه على عدم احتساب حكم المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، خطأ للاعبه الفرنسي بول بوجبا ليطرده الحكم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له ان مدرب الشياطين الحمر قبل الاتهام ولذلك قامت لجنة الانضباط المستقلة بتوقيع عقوبة الايقاف والغرامة عليه.

وبذلك، لن يستطيع مورينيو قيادة فريقه من الملعب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الاربعاء امام وست هام أيضًا في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

وهذه هي العقوبة الثانية لمورينيو هذا الموسم في البريمير ليج منذ توليه المهمة الفنية لليونايتد هذا الصيف، بعد ان عاقبه الاتحاد بإيقاف مباراة وغرامة قدرها 58 ألف جنيه (حوالي 62 الف و400 يورو) بسبب واقعتين منفصلتين هاجم فيهما الحكام.

كووورة

شام تايمز

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