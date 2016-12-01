الأرسنال يودع كأس الرابطة الإنجليزية

ودع أرسنال، بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بالخسارة على ملعب الإمارات من ساوثهامبتون في مباراة ربع النهائي 0-2.

أحرز ثنائية ساوثهامبتون جوردي كلاسي وريان بيرتراند في الدقيقتين 13 و38.

وباغت الضيوف، أصحاب الأرض بهدف جاء من عرضية سددها بيرتراند، لترتد من دفاع أرسنال إلى كلاسي الذي تابع الكرة بتسديدة داخل الشباك.

عقب إحراز الهدف، تراجع ساوثهامبتون للدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى أرسنال.

وتواصلت محاولات المدفعجية بكثرة لإدراك التعادل، إلا أن الهجمات لم تصل لمستوى الخطورة.

وظهر أرسنال دون أنياب هجومية، حتى أن الفريق اللندني حصل على أول ركلة ركنية في الدقيقة 35.

ومن هجمة منظمة، مرر المغربي سفيان بوفال عرضية أرضية من الجانب الأيمن، حولها بيرتراند بتسديدة داخل الشباك، بشكل مشابه للهدف الأول.

ويبدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من أرسنال، وسدد رامسي كرة قوية تصدى لها بن فوستر.

وفي الدقيقة 79، أهدر البديل تشامبرلين فرصة محققة لإحراز هدف صنعها له تشاكا ببراعة.

وانتهت محاولات أصحاب الأرض لتعديل النتيجة، على أقدام دفاع ساوثهامبتون ومن خلفه الحارس بن فوستر.

كووورة

شام تايمز

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