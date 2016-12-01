ماريانو يقود ريال مدريد لفوز على ليونيسا ويدخل تاريخ الريال 

قاد المهاجم الصاعد ماريانو دياز فريق ريال مدريد لتحقيق فوز ساحق على حسال ليونيسا بستة أهداف مقابل هدف واحد، مساء الأربعاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ماريانو لاعب الدومينكان هاتريك ليحقق ريال مدريد فوزاً سهلاً قبل أيام من لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت المقبل ويصعد لدور الستة عشر بفضل فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 7-1 على حساب ليونيسا المغمور.

سجل أهداف ريال مدريد ماريانو “هاتريك” وخاميس رودريجيز وإنزو زيدان ومورجادو مدافع ليونيسا في مرماه وأحرز جونزاليز هدف الضيوف.

بدأ ريال مدريد مسلسل الأهداف مبكراً وبالتحديد مع الثانية 23 من عمر اللقاء بعد خطأ ساذج من دفاع ليونيسا بتمريرات أفسدها الريال ليتسلم ماريانو دياز تمريرة عرضية متقنة وينجح في تسجيل هدف التقدم المبكر للملكي.

ومنح الهدف المبكر الراحة لفريق ريال مدريد الذي سيطر على مجريات الأمور ونشط ليونيسا بعد هدف الريال بمحاولة أورتي ورد أوديجارد بانطلاقة سريعة في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 23، نجح ريال مدريد في تسجيل هدفه الثاني عن طريق خاميس رودريجيز بعد تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليمنى عبر كارفاخال ليودعها جيمس الشباك بضربة رأس.

تحسن أداء ليونيسا بعض الشئ مع تراجع واضح وأداء هادئ من لاعبي الريال الذين اكتفوا بالتمرير في وسط الملعب مع تحركات من رودريجيز وماريانو، وحصل كاسيميرو لاعب وسط الفريق المدريدي على البطاقة الصفراء بجانب إنذار جاريدو لاعب ليونيسا.

ونظم ليونيسا هجمة من الجبهة اليسرى للريال بعد تباطئ من ناتشو ولكن لم يستغلها الضيوف قبل أن يسجل ماريانو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 وأحرز ليونيسا هدفاً في الدقيقة 45 عن طريق جونزاليز لويس من هجمة مباغتة نجح خلالها الضيوف في هز الشباك.

أشرك ريال مدريد تغييرين بنزول إنزو وفاران على حساب كارفاخال وفرانسيسكو سواريز، وواصل الفريق المدريدي السيطرة على وسط الملعب مع مشاركة مارتينيز على حساب جياني ميشيل من جانب ليونيسا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 63، سجل إنزو نجل زيدان هدفه الأول مع ريال مدريد بعد عدة تمريرات من أوديجارد وماريانو ليسدد إنزو في الشباك ببراعة ويحرز الهدف الرابع.

وأضاع ماريانو هدفاً خامساً بتمريرة عرضية لم يدركها اللاعب لتمر بجوار القائم، وحاول ليونيسا العودة للمباراة بتسديدة قوية أبعدها حارس الريال كيكو كاسيا وأشرك الضيوف تغييراً بنزول عبد الله عبد السلام بدلاً من جياني ميشيل المصاب في الدقيقة 72.

وأشرك ريال مدريد الحارس الثالث فيريز على حساب كيكو كاسيا مع تمريرة عرضية رائعة من أسينسيو إلى إنزو الذي سدد وردها القائم، واختتم فريق ليونيسا تغييراته بنزول مورينو على حساب أورتي مع دخول أحد المشجعين لملعب اللقاء.

ووجه أوديجارد تسديدة قوية علت العارضة في الدقيقة 84، وأطلق ماريانو تسديدة قوية أبعدها الحارس.

وفي الدقيقة 88، سجل ماريانو الهاتريك له والهدف الخامس للفريق المدريدي من ضربة رأس عبر تمريرة عرضية متقنة ليتوج تألقه في اللقاء.

وفي الدقيقة 90، سجل مورجادو مدافع ليونيسا الهدف السادس لريال مدريد في شباكه لينتهي اللقاء بفوز ساحق للريال.

ماريانو دياز يدخل تاريخ ريال مدريد

دخل ماريانو دياز، تاريخ فريقه ريال مدريد، بعد تسجيله لأسرع هدف للملكي، في مسابقة كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء.

وسجل ماريانو هدف ريال مدريد الأول في مباراة الفريق أمام كولتورال ليونيسا في الثانية رقم 23 بعد بداية المباراة، وهو أسرع هدف في تاريخ الملكي في كأس ملك إسبانيا.

كما أصبح ماريانو دياز صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ ريال مدريد في كل المسابقات، بعد كريم بنزيمة الذي يملك أسرع هدف في مرمى برشلونة في الثانية رقم 22.

ونجح دياز، في تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز الريال 6-1، ليعبر الملكي إلى دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

كووورة

شام تايمز

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