زيدان يتوعد برشلونة بتصريح ناري قبل الكلاسيكو

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بعد فوز فريقه على كولتورال ليونيسا في إطار كأس ملك إسبانيا، عن الكلاسيكو المنتظر يوم السبت المقبل.

وقال زيدان في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة آس “بدأنا المباراة بشكل جيد، أنا سعيد لجميع اللاعبين الذين شاركوا اليوم”.

وعن عودة كاسيميرو للمشاركة مع الفريق، أوضح “رأيته يلعب بشكل جيد مع بعض الصعوبة، لكنه أمر طبيعي بعد توقف لأكثر من شهرين عن اللعب”.

وعن إمكانية مشاركته كأساسي في الكلاسيكو، رد “عندما ننظر إلى المباريات السابقة نرى أننا قدمنا مباريات جيدة، وعندما يكون معنا كاسيميرو نكون أقوياء”.

وأشاد زيدان بصاحب الهاتريك الشاب ماريانو دياز، وقال “هداف مميز، أنا سعيد به، سنرى ما يمكن أن يحدث في يناير/كانون ثان المقبل”.

أما مباراة الكلاسيكو، قال زيدان “مستعدون للكلاسيكو، سوف نبدأ من الغد التحضير للمباراة، ولكن ما سيحدث فلن يكون حاسمًا، المنافس جيد، ونحن بالتأكيد سوف نجعلهم يعانون”.

وأخيرًا تحدث عن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأوضح “لاعبان استثنائيان، كل منهما لديه مميزاته الخاصة، أتمنى أن يستمرا في هذا الطريق، ولكني واثق من فوز النجم البرتغالي بالكرة الذهبية”.

كووورة

شام تايمز

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