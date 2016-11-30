حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) بالحسكة يفرض كتابة اللافتات بثلاث لغات

أمهلت الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمكاتب في الحسكة، 30 يوماً ليغيروا لافتات محلاتهم، وليكتبوها باللغات الثلاث (العربية والكردية والسريانية)، وهددت المخالفين للقرار بالمحاسبة والغرامة المالية.

ونشرت شبكة “الناطق” على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة عن قرار قالت إنه صادر عن بلدية “الشعب” في الحسكة التابعة لـ “لإدارة الذاتية”.

وجاء في القرار: “على أساس فكرة الإدارة الذاتية الديمقراطية، وإعطاء لون كل القوميات الموجودة في كانتون الجزيرة، وبناء على طلب هيئة البلديات الديمقراطية بالتعميم رقم 39، يطلب إلى جميع أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمكاتب، تغيير اللافتات الموجودة على المحلات، وكتابتها باللغات الثلاث الرسمية في روج آفا (العربية والكردية والسريانية)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التعميم”.

وأضاف القرار بأنه في حال عدم الالتزام بمضمون التعميم، يعرض صاحب المحل نفسه للمساءلة القانونية والغرامة.

ويشار إلى أن الهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية فرضت على أصحاب شركات التحويل والصرافة في مدينة القامشلي بريف الحسكة أتاوات تراوحت بين خمسة و50 ألف دولار، وأمهلتهم خمسة أيام لاستكمال أوراق رخصة مزاولة المهنة.

شام تايمز

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