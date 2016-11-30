موسكو تقلل من شأن تصريحات أردوغان عن الأسد : حديث عاطفي نابع عن حرج موجهاً إلى الداخل التركي بدليل أنه أدلى به في أثناء ندوة علمية!

قللت روسيا من شأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أطلقها يوم أمس الثلاثاء حول سوريا، حيث اعتبرت إعلانه بأن عملية “درع الفرات” تهدف إلى إسقاط بشار الأسد مجرد “تصريحات عاطفية”.

لافروف يستوضح

فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سيرغي لافروف سيطرح خلال مباحثاته في تركيا غداً الخميس تصريحات الرئيس التركي بشأن بشار الأسد.

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي “سيكون موضوعاً جيداً لتوضيح النوايا والمواقف”.

هذا ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي اليوم الأربعاء إلى تركيا، حيث سيجري غداً مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وكان الرئيس التركي قد أعلن الثلاثاء أن عملية “درع الفرات” تهدف إلى إسقاط نظام بشار الأسد.

تصريحات عاطفية نابعة عن حرج!

من جهته، اعتبر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الأمن والدفاع “فيكتور أوزيوروف” تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الهدف من وراء دخول جيشه إلى سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد كان “تصريحاً عاطفياً”، ومن غير المرجح أن يؤثر بشكل جذري على الوضع في سوريا والعلاقات بين أنقرة وموسكو.

وأضاف: أردوغان بتصريحه هذا تجاهل محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا، وحديثه كان عاطفياً في معظمه، وموجها إلى الداخل التركي بدليل أنه أدلى به في أثناء ندوة علمية.

وأردف: “إنني على ثقة تامة بأن تصريح أردوغان لن يكون له أي أثر جذري في المهام التي تنفذها القوات الجوية الفضائية الروسية والجيش التركي في سوريا، ولن يؤثر في العلاقات التركية الروسية، كما أن الرئيس التركي لا يريد حرف مؤشر العلاقات مع روسيا لـ180 درجة بما تحمله هذه العلاقات في طياتها من مصالح سياسية “واقتصادية كبرى” مشتركة بين البلدين”.

وختم رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الأمن والدفاع بالقول: “لا أستبعد أن يكون تصريح أردوغان نابعاً من الحرج الذي يشعر به إزاء احتمال قيام منطقة حكم ذاتي كردي موسع في سوريا”.

وكان الجيش التركي قد بدأ عملية “درع الفرات” في شمال سوريا يوم 24 آب الماضي، بالاشتراك مع فصائل في الجيش السوري الحر، وذلك بهدف تطهير الحدود التركية من كافة التنظيمات “الإرهابية”، في حين هدد نظام الأسد مؤخراً تركيا بالتصدي لقواتها المتواجدة على الأراضي السورية بجميع الوسائل باعتبارها “قوة احتلال” تهدد ما وصفه بـ”السيادة الوطنية”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes