وزير التجارة : أمن المواطن الغذائي “خط أحمر”.. أشد العقوبات بحق كل من يقوم بتزوير ماركات معروفة .. إصدار قرار بتثبيت العاملين في المخابز قريبا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن أمن المواطن الغذائي “خط أحمر” وأنه لن يتم التهاون مع من يحاول المساس بصحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي.

وأوضح الوزير الغربي خلال افتتاحه اليوم معرض الأدوات المنزلية والعصرونية الذي تقيمه المؤسسة العامة الاستهلاكية في صالة المزرعة بدمشق أنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق كل من يتلاعب بقوت المواطن وبمواصفات المواد والمنتجات الغذائية أو من يقوم بتزوير ماركات معروفة ومنها السجن وفرض غرامة مالية كبيرة وإغلاق المنشاة لفترة زمنية طويلة.

واطلع الوزير على محتويات المعرض من المواد العصرونية والأدوات المنزلية والكهربائية مؤكدا على ضرورة الحضور القوي لمؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق عبر إقامة معارض مختلفة على مدار العام.

بدوره أكد المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية عمار محمد أن المعرض يأتي ضمن خطة المؤسسة لإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الوطنية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة مبينا أن أسعار المعروضات تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 30 و 50 بالمئة.

وأعلن محمد أنه يمكن للعاملين في الدولة شراء ما يرغبونه من صالات ومنافذ بيع المؤسسة نقدا أو بالتقسيط عن طريق المصرف العقاري سواء ما يتعلق بالأدوات الكهربائية أو السلع المعمرة لافتا إلى أنه ستكون هناك معارض مماثلة تباعا في جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة في المحافظات.

إصدار قرار “بتثبيت جميع العاملين” في المخابز قريبا

من جانب آخر أعلن الوزير الغربي أنه سيتم قريبا إصدار قرار “بتثبيت جميع العاملين” في المخابز وأن القرار في لمساته الأخيرة.

وبين خلال اجتماع مع عمال الشركة العامة للمخابز الآلية والاحتياطية أنه تجري الدراسات حاليا لإحداث معمل للخميرة يتبع للوزارة ومعمل آخر لأكياس النايلون وذلك بعد أن تم الحصول على الموافقة على احداث هذين المعملين.

وأكد الوزير الغربي أنه يجري العمل أيضا على دراسة كل ما من شأنه رفع اجور عمال المخابز وتوحيد الاجور والحوافز في مختلف المخابز التي تتبع للشركة العامة للمخابز وحل المشاكل التي يعانون منها وقال: “بات من المرفوض الآن تداول ما يسمى مخابز آلية او احتياطية فالمخابز بشقيها ينطويان تحت اسم الشركة العامة للمخابز وقرار الدمج صدر وعلى الجميع الالتزام”.

وأشار الوزير الغربي إلى أن الخبز في جميع مخابز سورية سيكون أيضا بنفس السعر والمواصفات وسيتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل مخالف مؤكدا أنه من غير المقبول أبدا أن يكون الخبز بغير المواصفات المطلوبة بعد أن تم تخفيض نسبة استخراج الدقيق من تسعين بالمئة الى ثمانين بالمئة حيث “تتكلف الدولة نحو 18 مليار ليرة سورية جراء هذا التخفيض”.

الغربي لعناصر حماية المستهلك: تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المواد المتوافرة فيها

إلى ذلك شدد الوزير الغربي على ضرورة تواجد عناصر حماية المستهلك في أسواق اللحوم والدجاج والمطاعم والمنتجات الغذائية والمنظفات على مدار الساعة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق أصحاب المحال المخالفة.

وطلب خلال الاجتماع اليوم مع العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتوافرة في الأسواق سواء المنتجة محليا أو المستوردة وصحة الماركات المدونة على المنتج ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

كما دعا الوزير الغربي عناصر حماية المستهلك إلى إيجاد الوسائل والطرق التي تحصن المواطنين من الغش ومن تناول المنتجات الفاسدة والضارة حفاظا على سلامتهم وأمنهم الغذائي وحث أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية على عدم ارتكاب أي مخالفة تتعلق بالغش أو التدليس أو عدم الإعلان عن الأسعار أو التلاعب بالمواصفات.

ودعا عناصر حماية المستهلك إلى التعامل مع أصحاب الفعاليات وفق القواعد والأصول الأخلاقية والقانونية المتبعة بحيث يكون الهدف من عمل عنصر الرقابة ليس تسجيل عدد كبير من الضبوط وإنما تنظيم الضبوط النوعية لافتا إلى ضرورة “قيام عناصر حماية المستهلك بوضع اللوحة الاسمية والتقيد بالمكان والزمان المحددين لمهمتهم”.

وأشار إلى ضرورة تشجيع المستهلكين على التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أي منشاة أو محل غير مرخص إداريا وصناعيا ويقوم بإنتاج مواد مغشوشة غير مطابقة للمواصفات.

سانا

شام تايمز

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