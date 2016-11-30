الحزب السوري القومي الاجتماعي ينعى شقيقة الفنانة سلاف فواخرجي

نعى (الحزب السوري القومي الاجتماعي) أمس الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر، المحامية “نهى يوسف معلا” شقيقة الفنانة السورية “سلاف فواخرجي”.

المحامية “نهى يوسف معلا” تقيم في اللاذقية، وعضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية بجناحه العسكري (نسور الزوبعة)، والذي أصدر بياناً نشرته مواقع وصفحات نعى فيه “معلا”، وأفاد أنها توفيت مساء يوم الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيشيع جثمانها من مستشفى الباسل في اللاذقية.

كما نعت “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية”‎، “معلا”، فذكرت في تدوينة على “حسابها في “فيسبوك”: “في وقت متأخر من ليل أمس فجعت الممثلة السورية سلاف فواخرجي بوفاة أختها غير الشقيقة نهى يوسف معلا عن عمر 48 عاماً في اللاذقية”.

وأشارت أنه لـ “فواخرجي” ثلاثة أخوة من أمها الأديبة “ابتسام أديب”، هم (عمار معلا والراحلتين منى ونهى معلا)، إضافة إلى شقيق من الوالد والأم نفسهما، وهو “أشرف فواخرجي”.

وأكدت مواقع وصفحات عدة مغادرة “سلاف فواخرجي” دمشق وتوجهها إلى اللاذقية للمشاركة في تشييع ومراسم دفن وعزاء أختها، في مقبرة أبناء لواء اسكندرون في اللاذقية.

شام تايمز

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