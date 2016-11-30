مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2017

أقر مجلس الشعب, يوم الأربعاء, مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وأصبح قانونا.

وبحسب وكالة “سانا للأنباء الرسمية فإن المادة الأولى من القانون تحدد “اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية موزعة على الأقسام والفروع والأبواب”.

ويشار الى ان الميزانية تكون حققت بهذا ارتفاعا وقدره 280 مليار عن العام الماضي.

وأكدت رئيسة المجلس هدية عباس أهمية أن “يترجم إقرار الموازنة إلى انجازات حقيقية” لافتة إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وكان الرئيس بشار الأسد أحال، أواخر الشهر الماضي، الى رئيس مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 لعرضه على المجلس.

وناقش مجلس الوزراء, في وقت سابق, مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بشقيها الجاري والاستثماري.

وتم تحديد اعتمادات الموازنة بمبلغ اجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية توزعت على 1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليارا للاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 423 مليار ليرة.

يشار إلى أن الرئيس الاسد, أصدر في تشرين الثاني 2015 قانونا حدد بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة , وذلك بارتفاع مقداره 426 مليار ليرة عن الموازنة السابقة, اي نسبة 27,41 بالمئة.

وتم اعتبار موازنة عام 2016 الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، لكن بالليرة السورية، إذ أنها ليست كذلك عند تقييمها بالدولار، لاسيما بعد هبوط كبير لليرة أمام الدولار في السنوات الأخيرة.

شام تايمز

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