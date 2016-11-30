مجددا … الطيران الاسرائيلي يطلق صاروخين على الصبورة من المجال اللبناني

تعرضت منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي, يوم الأربعاء, لاعتداء إسرائيلي بصاروخين أطلقا من المجال اللبناني.

ونقلت وكالة “سانا” للأنباء الرسمية عن مصدر عسكري قوله ان“طيران العدو الإسرائيلي أقدم بعد فجر اليوم على الاعتداء على منطقة الصبورة بريف دمشق الغربي بصاروخين أطلقهما من المجال الجوي اللبناني دون وقوع إصابات”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على تلك التقارير، لكنه لم ينف وقوع الحادثة.

ويشار الى أن منطقة الصبورة تعرضت, في وقت سابق, لاستهداف من قبل طائرة إسرائيلية.

وكانت طائرات إسرائيلية شنت, يوم الاثنين الماضي, غارة على بناء مهجور في الجانب السوري من هضبة الجولان، قالت انه مقر لمجموعات مبايعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أطلقت النار على جنود إسرائيليين يوم الأحد.

وتؤكد إسرائيل أنها لا تريد التورط في النزاع السوري، لكنها هاجمت أهدافا عسكرية للجيش السوري ردا على إطلاق نيران وسقوط قذائف باتجاه الجولان .

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي كانت سيطرت على معبر القنيطرة قبل عام ونصف، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

شام تايمز

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