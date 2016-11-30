هيفاء وهبة تفوز بجائزتين عالميتين بمهرجان بيغ آبل ميوزيك أوورد 2016

فازت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بجائزتين عالميتين ضمن المهرجان العالمي “بيج آبل ميوزيك أوورد” بمدينة نيويورك الامريكية.

شاركت الفنانة هيفاء عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رابط اكدت فيه انها “حظيت بالجائزة الماسية The Diamond Apple Award العالميّة إضافة إلى جائزة أكثر الفنانات العربيات شهرة، خلال حفل Big Apple Music Awards 2016 الضخم”.

وضمّ المهرجان أهم النجوم العرب والعالميين، في مدينة نيويورك الأمريكية.

يشار الى ان الفنانة هيفاء وهبي احيت مؤخرا، حفلاً عالمياً في Bally’s بمدينة لاس فيغاس الأميركية .

شام تايمز

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