سانا : 8 قتلى و7 جرحى بقذائف على عدة احياء بمدينة حلب

سقط 8 قتلى واصيب 7 اخرين بجروح, يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية على عدة احياء بمدينة حلب.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب, لم تسمه, قوله ان ” المسلحين استهدفوا صباح اليوم بالقذائف الصاروخية أحياء الأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة والفرقان في مدينة حلب”.

وأشار المصدر إلى أن “الاعتداءات أسفرت عن مقتل 8 اشخاص بينهم طفلان وإصابة 7 اشخاص بجروح متفاوتة الخطوة ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وكانت قذائف سقطت منذ يومين على أحياء حلب الجديدة وباب الفرج والاسماعيلية والفرقان وميسلون والجابرية في مدينة حلب, ماادى الى سقوط ضحايا.

وتشهد مناطق عدة في حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, في الفترة الأخيرة تجدد للقذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, لاسيما الاحياء الشرقية, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.

شام تايمز

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