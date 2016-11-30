اغنية “طيب” لنوال الكويتية تتخطى الخمسة مليون مشاهدة

استطاعت اغنية الفنانة نوال الكويتية “طيب ” ان تتخطى حاجز 5 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب

وكتبت قناة روتانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ان اغنية “طيب لقيثارة الخليج نوال الكويتية تتخطى حاجز ال٥مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب”.

وكانت الفنانة نوال أطلقت اغنيتها “طيب” في العام 2015 عبر قناة روتانا الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي.

يشار الى ان الاغنية من كلمات الشاعر قوس، وألحان ياسر بوعلي، توزيع الموسيقي عصام الشرايطي.

شام تايمز

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