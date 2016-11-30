صورة: بوغبا يستقبل نجمة هوليوود في مانشستر

أكدت تقارير إعلامية أن نجمة هوليوود جوليا روبرتس، تواجدت في زيارة لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي، حيث يلعب توأمها هازيل بتريسيا وفيني في صفوف فريق الناشئات بالنادي.

وذكرت موقع “فوتبول” الفرنسي أن جوليا روبرتس التقت مع كولين روني، زوجة المهاجم واين روني، والدولي الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط الشياطين الحمر، وعدد من الفتيات الناشئات في النادي من بينهن ابنتي الممثلة الشهيرة التوأم.

وكتب بول بوجبا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرحبا بجوليا روبرتس:”عيد ميلاد سعيد للفتاتين التوأم ابنتا جوليا روبرتس .. واللعب لمانشستر يونايتد اختيار موفق للناشئين والفتيات”.

كووورة

شام تايمز

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