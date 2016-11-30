مورينيو يوضح سبب كبوة مانشستر يونايتد

أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه عن أداء الفريق هذا الموسم، رغم تراجعه للمركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي، بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم، الثلاثا، “للأسف، الحظ يلعب دورًا كبيرًا في كرة القدم، لكن علينا الاستمرار في عملنا بنفس الفكر والعقلية، والتحلي بالثقة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق”.

وأضاف المدرب البرتغالي “نتائج الفريق مزعجة، لكن لا يجب أن تغفل الجماهير أن مستوى الفريق يتطور، ويسير في الطريق الصحيح، وبات لدينا مجموعة من اللاعبين تؤدي بقوة وعقلية وحماس وإبداع، كل ما ينقصنا فقط النتائج، والتي لا يمكن التحكم بها، مهما كان مستواك رائعًا”.

وتابع “لا أصدق أن مانشستر يونايتد يحتل هذا المركز بجدول الدوري، وبالطبع لست سعيدًا، إلا أننا بالفعل فقدنا عدد كبير من النقاط بسبب الحظ”.

كان مورينيو تعرض للطرد من مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد، الأحد الماضي، في الدوري، بعدما ركل إحدى زجاجات المياه، اعتراضا على قرارات الحكم، ومن المتوقع أن يتعرض لعقوبة الإيقاف في المباريات المقبلة.

ويحتل المانيو المركز السادس بجدول الدوري مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن المتصدر تشيلسي، وثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في أسوأ بداية للشياطين الحمر منذ موسم 1989-1990.

شام تايمز

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