تيتي : البرازيل جاهزة لكأس العالم في روسيا

أحيا الانتصار في 6 مباريات متتالية الأمل للبرازيل، ووضعها على بعد خطوات من التأهل لكأس العالم 2018 في #روسيا، ويأمل المدرب تيتي في أن يستمر هذا الأداء من المنتخب والذي اعتبره مفاجئاً.

وقال تيتي في مكتبه في ريو دي جانيرو: “تعبير يلخص الوضع هو قلب الصفحة”.

وأضاف: “بدأنا فترة جديدة للمنتخب الوطني، هي لحظة نتأهل فيها ونجدد الفريق بكرة قدم فعالة وجميلة وهذا كله بحاجة للتعزيز”.

وتابع: “نحن في موقف جيد للتأهل والأمر ليس بعيداً، لا يمكننا أن نخذل جماهيرنا، الفرصة متاحة في المباراة المقبلة”.

وتخرج البرازيل لمواجهة أوروغواي في مارس (آذار) المقبل، وربما لن يراهن أي شخص ضد أن تصبح البرازيل أول المتأهلين عن أمريكا الجنوبية للنهائيات في روسيا.

وتعتبر #البرازيل هي الدولة الوحيدة الذي لعبت في جميع بطولات كأس العالم، لكن عندما تولي تيتي المسؤولية بدا أن هذه السلسلة ربما تنكسر حيث كانت تحتل المركز الـ6 مع تأهل أصحاب المراكز الـ4 الأولى مباشرة إلى النهائيات، بينما يلعب صاحب المركز الـ5 ضد بطل تصفيات الأوقيانوس.

( reuters )

شام تايمز

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