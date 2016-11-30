القبض على رئيس اتحاد الكرة البوليفي لتزوير شهادة جامعية

ألقي القبض على رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، رولاندو لوبيز، بعد اتهامه بارتكاب جريمة احتيال، على خلفيه تلقيه رواتب مالية باعتباره حاصل على شهادة جامعية، رغم أنه لم يلتحق بأي مؤسسة تعليمية بهذا المستوى.

ووجه ماركو غوتيريز، وكيل النائب العام في بوليفيا، والمكلف بالتحقيق في هذه القضية، اتهامات للوبيز مثل التقاعس عن الوفاء بالالتزامات وإحداث أضرار اقتصادية وتزوير محررات رسمية واستخدام وثائق مزورة.

وكشفت النيابة العامة في بوليفيا أن هذه القضية تم تحريكها بناء على شكوى مقدمة من جامعة سان سيمون الحكومية، التابعة لمدينة كوتشابامبا، الواقعة في وسط البلاد.

يذكر أن الأمين العام لاتحاد بوليفيا لكرة القدم، والتر توريكو، زج به في السجن بعد ارتكابه لجريمة تزوير مشابهة أيضاً.

( DPA )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes