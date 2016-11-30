متى تسمح لطفلك باستعمال الهاتف الذكي ؟

أصبحت #الهواتف_الذكية حالياً من مفردات الحياة اليومية للأطفال، حيث أنها تتيح لهم البقاء على اتصال مع الوالدين من ناحية، والاستمتاع بالألعاب المثيرة واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى.

وكي يستعمل الأطفال الهواتف الذكية بشكل آمن، تنصح خبيرة التربية الألمانية دانا أوربان الوالدين بإتباع قواعد معينة، موضحة أنه ليس من المهم الالتزام بقاعدة معينة تحدد العمر، الذي يُسمح فيه للأطفال باستعمال الهواتف الذكية، ولكن بدلا من ذلك ينبغي على الوالدين أن يسألوا أنفسهم: هل الطفل ناضج بما يكفي لاستعمال الهاتف الذكي وإدراك مخاطره؟ وهل يمكنه الالتزام بالقواعد المتفق عليها؟

وعلى الرغم من المزايا الجمّة، التي يوفرها الهاتف الذكي، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر ، ومن الأمور المهمة أيضاً قبل شراء الهاتف الذكي الاتفاق مع الطفل على بعض القواعد العامة للاستعمال، مثلاً عدم مشاركة أية صور خاصة أو أية صور عائلية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الخبيرة الألمانية أنه يتعين على الوالدين أن يكونوا على مقربة من أبنائهم مع بداية استعمال الهاتف الذكي، كي يشرحوا لهم كيفية استعماله، علاوة على أن الأطفال يحتاجون إلى مساعدة الوالدين عند الرغبة في تهيئة الهاتف الذكي أو تنزيل التطبيقات.

( DPA )

شام تايمز

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