موسكو تعتزم ارسال مستشفيات متنقلة الى حلب في “اقرب وقت”

كلف الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، وزارتي الدفاع والطوارئ بإرسال مستشفيات متنقلة لتقديم المساعدة الطبية لسكان حلب والمناطق القريبة منها، على ان يكون ذلك في اقرب وقت.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن “هذه المهمة الموكلة للوزارتين يجب أن تتم في أقرب وقت”، لافتا الى أن “وزارة الطوارئ ستنشر في سوريا مستشفى متنقلا بعيادات داخلية بسعة 50 سريرا بالإضافة إلى عيادات خارجية توفر الرعاية لـ200 مريض يوميا”.

واشار بيسكوف الى ان “وزارة الدفاع سوف تنشر مفرزة طبية خاصة مع مستشفى متعدد الوظائف لأغراض يتسع لـ100 سرير مع قسم علاجي خاص بالأطفال، وقدرة علاج يومية في العيادات الخارجية لـ420 شخصا”.

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان المركز الروسي في “حميميم” بريف اللاذقية ان الجيش النظامي استعاد 14 حياً شرق حلب، بينما خرج حوالي 9 آلاف شخصاً من سكانها المحاصرين.

وتشهد الاحياء الشرقية في مدينة حلب تصعيدا في عمليات القصف, ماادى الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, حيث وصفت مصادر معارضة مايجري بحلب بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك..

وبدأ الجيش النظامي هجومه في شرق حلب, بالتعاون مع القوات المتحالفة معه, منتصف الشهر الحالي, لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة, حيث تمكن من بسط سيطرته على ثلث الأحياء الشرقية للمدينة, وسط تزايد أعداد الفارين من تلك الأحياء عبر المعابر الإنسانية المحددة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes