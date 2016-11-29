الكرملين ينفي وجود اتصالات بين موسكو وفريق ترامب حول التسوية بسوريا

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف, يوم الثلاثاء, وجود اتصالات بين موسكو وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول التسوية في سوريا.

واوضح بيسكوف, في تصريحات للصحفيين , نشرتها وسائل اعلام, انه ” لا توجد مثل هذه الاتصالات ولا يخطط لها, لاسيما ان فريق ترامب لم يتشكل بعد بشكل رسمي, والسلطة الرسمية في الولايات المتحدة لا تزال بيد الرئيس باراك اوباما”.

وكان المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائل بوغدانوف كشف، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن موسكو بدأت اتصالات مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول سوريا.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، مؤخراَ، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تم خلالها بحث التسوية السورية واهمية توحيد الجهود لمحاربة الارهاب الدولي, وذلك في اتصال هو الاول من نوعه منذ فوز ترامب في الانتخابات الامريكية.

واضاف بيسكوف أن “روسيا تتبادل الآراء حول الوضع في حلب بشكل رئيسي مع السلطات السورية ويجري ذلك عبر قنوات متعددة ومختلفة”.

وتشكل مدينة حلب , محور المباحثات الدولية, وسط ادانات لمايجري من تصعيد في عمليات القصف لاسيما شرق حلب, الامر الذي أدى الى سقوط عشرات الضحايا, وخروج مشاف عن الخدمة.

وبدأ الجيش النظامي هجومه في شرق حلب, بالتعاون مع القوات المتحالفة معه, منتصف الشهر الحالي, لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة, حيث تمكن من بسط سيطرته على ثلث الأحياء الشرقية للمدينة, وسط تزايد أعداد الفارين من تلك الأحياء عبر المعابر الإنسانية المحددة.

شام تايمز

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