دي ميستورا: لا أعلم كم سيصمد شرق حلب في ظل تصعيد المعارك هناك

أكد المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الثلاثاء، انه غير قادر على تحديد مدة صمود الجزء الشرقي من مدينة حلب ، في ظل تصعيد المعارك هناك.

وقال دي ميستورا ,أمام البرلمان الأوروبي, بحسب وكالات انباء, “بوضوح لا يمكنني أن أنكر… هذا تصعيد عسكري ولا يمكنني أن أحدد لكم إلى متى سيظل شرق حلب باقيا”.

وجاء ذلك بعد ايام من اعلان دي ميستورا عن “مخاوفه” من إمكانية “فناء” شرق حلب بحلول أعياد الميلاد إذا استمر قصف المنطقة.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة ستيفن أوبراين قال في وقت سابق اليوم ان هناك حوالي 16 ألف شخص نازح في حلب جراء الهجمات المكثفة على جزئها الشرقي.

ويأتي كلام المبعوث الأممي دي ميستورا، عقب يوم على دعوة المنظمة الأممية اطراف الصراع في سوريا لوقف قصف المدنيين في شرق حلب والسماح بعبور مساعدات انسانية اليها، معربة عن قلقها حيال قرابة 275 الفا من المدنيين الواقعين بين نارين “في ظروف مروعة”.

وبدأ الجيش النظامي هجومه في شرق حلب, بالتعاون مع القوات المتحالفة معه, منتصف الشهر الحالي, لاستعادة تلك الأحياء وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة, حيث تمكن من بسط سيطرته على ثلث الأحياء الشرقية للمدينة, وسط تزايد أعداد الفارين من تلك الأحياء عبر المعابر الإنسانية المحددة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes