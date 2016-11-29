اتفاق على وقف اطلاق النار في حي الوعر بحمص لمدة 5 ايام

توصل الجيش النظامي إلى اتفاق مع فصائل معارضة مسلحة يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 5 أيام على أن يبدأ سريانه يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان “تنفيذ الاتفاق يبدأ سريانه اليوم ويستمر حتى نهاية السبت المقبل بضمان روسي”.

وسبق ان تم التوصل في اواخر اب الماضي لهدنة لمدة 48 ساعة في الوعر بحمص، وذلك بعد تعرض الحي للقصف ..

وتعرض حي الوعر في حمص لقصف ، خلف عدد من الضحايا والجرحى فيما يعاني الحي من شح في المواد الغذائية والطبية والمحروقات، بسبب فرض حصار مستمر عليه من قبل قوات النظامي.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف الشبه اليومي.

وبدات مؤخرا عمليات اخراج دفعات من مسلحي حي الوعر في حمص، مع عدد من افراد عائلاتهم, الى ريف حمص الشمالي, تنفيذا للاتفاق مع الحكومة السورية الهادف لإخراج كامل المسلحين من الحي.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes