تعيين “علي العمر” قائداً عاماً جديداً لحركة أحرار الشام

قررت حركة “أحرار الشام” الإسلامية، اليوم الثلاثاء، تعيين المهندس “علي العمر” (أبو عمار) قائداً عاماً للحركة، وذلك خلفاً لـ”أبو يحي الحموي”.

وينحدر “علي العمر” من مدينة تفتناز بريف إدلب الشمالي، وشغل منصب النائب السابق، لقائد الحركة، كما شغل قبلها منصب نائب “أبو عيسى الشيخ، في قيادة “لواء صقور الشام” قبل الاندماج ضمن حركة أحرار الشام في آذار 2015.

وبحسب النظام الداخلي للحركة، فإن مدة ولاية القائد هي عام واحد، يتم اختياره من قبل “مجلس الشورى” في الحركة وعدد أعضائه اثنان وعشرون.

اختيار المهندس “علي العمر” قائداً جديداً لحركة أحرار الشام يأتي بعد يومين من إعلان أبرز قياديي الحركة تعليق عملهم لـ”أسباب مجهولة”، “أبو صالح طحان” القائد العسكري، “أبو جابر الشيخ” القائد العام السابق للحركة، و”أبو محمد الصادق، والدكتور أبو عبد الله، وأبو علي الشيخ، وأبو أيوب المهاجر، وأبو خزيمة، وأبو عبدالله الكوردي” ، وجميعهم أعضاء “مجلس الشورى”.

وتعتبر حركة أحرار الشام الإسلامية من كبرى الفصائل الثورية المسلحة في سوريا، وتعمل بهيكلية مؤسساتية قائمة على “مبدأ الشورى” الذي يحكمه نظامها الداخلي.

شام تايمز

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