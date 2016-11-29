تشكّيل لجنة مصالحة في أوروبا تابعة للحكومة السورية مقرها برلين في ألمانيا .. لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين هناك

أعلنت اللجنة الرئيسية للمصالحات الوطنية الشعبية التابعة للحكومة السورية أمس الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر، عن تشكيل لجنة للمصالحة في أوربا مقرها برلين في ألمانيا، لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين هناك.

وأفاد بيان للجنة المصالحات التابعة للنظام نشره “عبد المسيح الشامي” على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، بأن رئيس لجنة المصالحات “فيصل قشاشة”، وبناءً على تكليف وزير الدولة لشؤون المصالحة، كلّف كلاً من “عبد المسيح الشامي” و”صباح كاسوحة” بتشكيل اللجنة الرئيسية للمصالحات الوطنية في أوروبا مقرها ألمانيا برلين.

وأشار البيان إلى أن مهمة اللجنة التي ستشكل في أوربا هي “تسهيل عودة المهجرين إلى وطنهم الأم ومساعدة أبناء الوطن في المغترب من أجل أوضاعهم”، وأكد أن اللجنة “ملتزمة بتقديم تقارير دورية نصف شهرية عن عملها”.

وعلّق “عبد المسيح الشامي” على قرار تكليفه الذي نشره على صفحته الشخصية، قائلا: “لقد جاءت ساعة الفرج وفتحت سبل الحل لكل السوريين المغتربين الذين كانوا يحلمون بتسوية أوضاعهم القانونية والعودة إلى وطنهم والتواصل مع أحبائهم من جديد”.

وأردف: “بموجب هذا التكليف تكون لجنة المصالحة الوطنية الشعبية السورية في أوربا قد بدأت أعمالها بشكل رسمي وفعلي”.

وأشار “الشامي إلى أنه “سيتم عقد مؤتمر تأسيسي قريباً في برلين برعاية ومشاركة السفارة، وسيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة في هذا المؤتمر، وستطلق هذه اللجنة صفحة خاصة لها على الفيسبوك خلال أسبوع تقريبا، ليتم نشر كل المستجدات وكل التوصيات عليها، وسنخصص أكثر من خط ساخن أيضاً لاستقبال كل الاتصالات والطلبات من كل المغتربين السوريين”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes