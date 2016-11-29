انقلاب إحدى حافلات مهجري خان الشيح واستشهاد امرأة

اعترض طريق المهجرين من بلدة خان الشيح بريف دمشق الغربي صباح اليوم الثلاثاء حادث أليم وقع أثناء توجه الحافلة إلى إدلب ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة عدد آخر.

وقال مراسل أورينت بأن الحادث أسفر عن استشهاد سيدة من مدينة قطنا وإصابة زوجها، حيث انقلبت الحافلة على الطريق وهناك العديد من الاصابات الطفيفة.

وبعد ساعات من الحادث وصلت القافلة التي تقل مهجري خان الشيح بريف دمشق الغربي اليوم، إلى بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي، تمهيداً لنقلهم للمناطق المحررة في ريف إدلب، وتوزيعهم على مراكز الإيواء التي جهزت لاستقبالهم والمناطق التي سيقيمون بها ضمن المحافظة.

وبدأت أمس الأثنين بعض العائلات المقيمة في بلدة زاكية في الجنوب الغربي لمدينة دمشق، بالخروج منها إلى إدلب، وذلك ضمن تسوية خان الشيح بين الثوار وقوات النظام .

وشهدت منطقة خان الشيح التي تضم مخيماً للاجئين الفلسطينيين حملة عسكرية كبيرة شنتها قوات النظام وميليشيات إيران قبل نحو 40 يوماً، حيث تمكن النظام من محاصرة كامل خان الشيح وذلك بعد السيطرة على المقيليبة والطيبة وزاكية ومزارع خان الشيح.

شام تايمز

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