الاستخبارات الإسرائيلية: علاقتنا بالسعودية والإمارات تحسنت والسلطة قد تسقط العام المقبل

نقلت صحيفة هآرتس عن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قولها إن “علاقاتنا بالسعودية والإمارات تحسنت”، وأن “السلطة الفلسطينية قد تسقط العام المقبل”.

وأكد رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني أن: “لدينا نحن والدول السنية مصالح مشتركة، هذه هي الفرصة الكبيرة بالنسبة لإسرائيل خلال السنوات المقبلة”.

وبالشأن التركي ومستقبل العلاقات مع أنقرة، قال هليفي: “يحظر على إسرائيل إظهار تحمس بالغ لتسخين العلاقات مع أنقرة، نحن نواجه عملية تطرف ديني في تركيا”.

كما حذر المسؤول الإسرائيلي خلال مشاركته في اجتماع مغلق عقد في جامعة تل أبيب الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني، بعيدا عن عدسات الكاميرات والإعلام، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية عام 2017.

ونقلت صحيفة هآرتس، عن هليفي قوله إن تقويض مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من شأنه أن يقود لانهيار السلطة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وأشار إلى أن “سنة 2017 ستكون غير مستقرة في السلطة الفلسطينية، وسيكون هناك الكثير من الجهات التي ستعترض على قيادة محمود عباس، وسترغب حماس بتحقيق إنجازات أمامه، وسيؤدي ذلك إلى واقع مليء بالتحديات في الضفة الغربية”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes