بعد تعرضها للسرقة .. كيم كارديشيان تستعين بـ ” مشعوذة “

قالت العرافة “جاين والاس”، الشهيرة بين الفنانين في هوليوود، خلال لقاء تلفزيوني إن “كيم كارديشيان” لجأت إليها بعد فترة وجيرة من واقعة السرقة التي تعرضت لها في باريس في بداية شهر أكتوبر الماضي.

ونقل موقع “ذا ديلي ميل” على لسان العرافة قولها:” كان لدينا حوار بعد تلك الواقعة”، وأضافت :” إنها الحياة، عندما تكون شخصاً مشهوراً، يمكن أن نتعرض للخطف أو السرقة”.

إلا أن العرافة التزمت بالسر المهني ولم تعلن عما دار بينها وبين نجمة الإثارة بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، لكنها أخذتها على حسن نيتها قائلة :”في الكثير من أوقات الحياة، قد لا ننتبه للتأثير الكبير الذي لدينا، و الناس يسعون إلى استغلال شهرتنا “.

ويبدو أن سوء الطالع بدأ يطارد “كيم كارديشيان” في الآونة الأخيرة، وستضطر إلى زيارة “جاين والاس” باستمرار، فما إن بدأت تتعافى من تأثير واقعة باريس، حتى انسحب زوجها “كاني ويست” من جولته الفنية وهو في حالة عصبية سيئة، ودخل إلى مستشفى للإمراض النفسية ليخضع للعلاج، أو “ليرتاح من التعب” حسب تصريح حماته “كريس جينر”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes