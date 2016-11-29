الإمارات : أغلى حذاء رياضي في العالم يباع في دبي بـ 20 ألف دولار

تم الكشف هذا الأسبوع عن أغلى حذاء رياضي في العالم، والذي يباع في دبي، بالطلب، وذلك مقابل 20 ألف دولار أميركي (حوالي 74 ألف درهم إماراتي).

تم تصميم الحذاء الإيطالي عن طريق شركة “مختبرات الدفع الرياضية Athletic Propulsion Labs”، المعروفة اختصاراً بـ(APL) ليُباع حصرياً وبحسب الطلب في متجر الأحذية الأكبر في العالم “ليفل” في دبي.

ووفقاً لقناة العربية ، الحذاء مصنوع من جلد تمساح النيل، وهو من أغلى أنواع التماسيح في العالم، وهو مطلي يدوياً بالذهب عيار 24 قيراطا، وقد تم استخدام لسان التمساح في كتابة الـ”لوغو” الخاص بالشركة (APL).

وتمنح الشركة لعملائها ميزة إدخال التعديلات التي يرغبونها على الحذاء، وذلك يشمل كتابة اسم مالك الحذاء من داخل الحذاء ، ويستغرق صنع الحذاء 12 أسبوعاً من وقت الطلب إلى التسليم.

شام تايمز

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