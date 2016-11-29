الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقوم برحلة مع صيادي إسطنبول

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع صيادين أتراك برحلة لصيد الأسماك قرب إسطنبول.

وأشارت شبكة ترك برس ، إلى أن أردوغان حظي عقب الرحلة باهتمام شعبي كبير، بعدما رست سفينته في الميناء، حيث التقط الصور مع عدد من المواطنين، وأدلى بتصريحات للصحفيين.

ودعا أردوغان المواطنين الأتراك للإكثار من تناول الأسمال لفوائدها الغنية، مضيفا أنه سينقل عدد من المطالب والشكاوى التي استمع إليها من الصيادين، إلى الحكومة والمعنيين.

شام تايمز

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