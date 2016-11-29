زيزو يطيح بالمدربين الغريمين و يضعهما في خبر كان !

أثبت الرئيس فلورنتينو بيريز حنكته ونظرته الثاقبة حين اتخذ قراراً مفاجئاً مطلع العام الحالي بإقالة مواطنه رافائيل بينيتيز من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان.

وبمجرد الإعلان عن تولي “زيزو” مهمة الإشراف الفني على نادي العاصمة الإسبانية حتى تعالت الأصوات المنتقدة لقرار تعيينه بسبب افتقاره للخبرة في عالم التدريب علاوة على وصوله إلى الفريق الملكي دون تجارب تدريبية سابقة.

ومع الوقت، بدأت الأصوات المنتقدة لتعيين زيدان تخفت مع الانتصارات المتتالية للمدرب الفرنسي مع “البلانكو” وها هو يحقق النقطة 86 في أول 33 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفوق زيدان بأرقامه الجديدة على أكثر مدرب ناجح في تاريخ النادي الملكي بالإضافة إلى المدربين الذين يصنفان بأنهما الأفضل عالمياً في مجال التدريب في الوقت الراهن وهنا يدور الحديث حول الإسباني بيب غوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، كان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد في منتصف الموسم الفائت وحقق 53 نقطة في الليغا خلال 20 مباراة تواجد فيها على رأس الإدارة الفنية وأصبح وقتها المدرب الأكثر حصداً للنقاط في تاريخ الميرنغي.

وأطاح زيدان بأرقام المدرب الأفضل في تاريخ ريال مدريد ميغيل مونيوز الذي جمع 84 نقطة في أول 33 مباراة بواقع 26 انتصاراً وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم في الوقت الذي حصد فيه المدرب الفرنسي 86 نقطة منها 27 انتصاراً وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة.

ولم يكتفِ “زيزو” بالإطاحة بأرقام مونيوز بل أضاف إلى قائمة ضحاياه الإسباني بيب غوارديولا الذي تمكن من جمع 82 نقطة في موسم 2008/2009 بواقع 26 فوزاً وأربعة تعادلات وثلاث هزائم علاوة على تخطي أرقام نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق 80 نقطة في أول 33 مباراة كمدرب للنادي الملكي بواقع 25 فوزاً وخمسة تعادلات وثلاث هزائم.

وتنتظر زيدان مواجهة كروية من العيار الثقيل حين ينتقل مع فريقه الملكي إلى قلعة كامب نو في الثالث من الشهر المقبل لمواجهة الغريم التقليدي برشلونة ضمن الجولة الرابعة عشرة من الليغا.

وفي حال نجح زيدان في تخطي عقبة برشلونة كفائز أو متعادل فإنه سوف يُعادل رقم المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الخاص بأفضل مشوار للفريق الأبيض دون التعرض لهزيمة.

وإذا ما سارت الأمور كما يشتهي “زيزو” فإنه سيضع عينه على الإطاحة برفقة المدرب ليو بينهاكر الذي قاد الميرنغي لـ34 مباراة متتالية دون تجرع طعم الهزيمة في موسم 1988/1989.

ومنذ توليه قيادة ريال مدريد، توج زيدان بلقبين قاريين هما دوري أبطال أوروبا على حساب الجار اللدود أتلتيكو وكأس السوبر الأوروبية على حساب إشبيلية.

كما من المتوقع أن يقبض الفريق الملكي على لقب مونديال للأندية المقرر إقامته في اليابان في الفترة ما بين الـ8 والـ18 من الشهر المقبل ويبدو رفاق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحين فوق العادة للتتويج باللقب الثالث هذا العام.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة ويأمل زيدان في قيادة رجاله للفوز بلقب الليغا بعد غيابه عن خزائن نادي العاصمة الإسبانية منذ موسم 2011/2012 حين توج بالبطولة المحلية مع البرتغالي جوزيه مورينيو.

شام تايمز

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