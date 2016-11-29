بالفيديو .. ابتكار إطارات دراجات هوائية ” بلا هواء “

صُمم نوعان جديدان من إطارات الدراجات الهوائية لا يحتاجان للتصليح أو إعادة النفخ لأنهما لا يُثقبان وخاليان من الهواء وفقا للمصممين.

فقد صمم الباحثون نوعين من الإطارات يحملان اسم (Nexo و Ever Tires) لا يتأثران بالثقب، وعُرضت الإطارات للبيع على Kickstarter. وتبدأ الأسعار من حوالي 75 دولارا لإطار Ever Tires الذي يتراوح قياسه بين 20 و24 بوصة.

وتأمل الشركة أن تبدأ في شحن الإطارات في يناير/كانون الثاني، وحاليا يمكن شحنها إلى الزبائن في الولايات المتحدة فقط.

ولا تعتبر هذه الأنواع من الإطارات جديدة كليا، ولكن لم تُستخدم على نطاق واسع بسبب مشاكل تتعلق بالصلابة وقلة امتصاص الصدمات مقارنة مع الإطارات التقليدية.

ولكن تأمل الشركة في أن تكون إطارات Nexo الجديدة قادرة على معالجة هذه المشاكل، وكذلك خفض عدد الإطارات والأنابيب التي تُهدر كل عام.

وقد اخترعت الشركة المصممة مزيجا من أنواع البوليمر يسمى “Nexell”، يكون الفتحات الكبيرة البادية على جوانب الإطار. وصٌنع Nexell من خلال دمج أكثر من 3 مواد جزيئية ضخمة وربطها بمواد “خفيفة الوزن”، من أجل تصميم إطارات مرنة ومتينة.

وبحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، يمكن تركيب إطارات Nexo على العجلات الموجودة ولكنها ستواصل العمل بشكل جيد لمسافة تصل إلى نحو 5 آلاف كم، وهي خالية من الهواء حيث تُملأ بالمادة المصنعة من قبل الشركة.

ولدى الإطارات الجديدة مقاومة دوران (تدحرج) أكبر مقارنة بالإطارات العادية على الطرقات في أصل تصميمها (مقاومة أشد بحوالي 10 إلى 15% حسب الحجم)، وهذا يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الطاقة لتدور بسرعة.

وقالت الشركة: “إن العديد من السائقين يحبون المقاومة الأكبر لأن ذلك يدفعهم إلى بذل مجهود أكبر في أثناء ركوبهم الدراجة”.

شام تايمز

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