ابتكار لوحة شطرنج ذكية تتحرك أحجارها ذاتياً ( فيديو )

معظم محبي هاري بوتر يعرفون عن لوحة الشطرنج السحرية التي تتحرك قطعها من تلقاء نفسها بأمر من اللاعبين، ولكن هذا الأمر أصبح واقعا الآن.

فقد أصبحت لعبة الشطرنج الآن متاحة للاعبين بنظام يسمح للعب ضد آلة الذكاء الاصطناعي أو أي إنسان آخر موجود في مكان ما من العالم عن طريق تطبيق جديد.

ويسمى التصميم الجديد “Square Off”، وتٌشغل اللعبة عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي الذي يدير اثنتين من الأذرع من خلال رأس مغناطيسي يتواجد تحت لوحة الشطرنج وهو الذي يحرك القطع.

وقال Aatur Mehta، المؤسس المشارك لتقنيات InfiVention: “لقد وضعنا العديد من النماذج الأولية حتى وصلنا إلى لوحة الشطرنج المذهلة التي تتحرك قطعها من دون أن يتصادم بعضها ببعض”.

ووفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، يمكن للاعبين ربط هواتفهم الذكية بلوحة الشطرنج باستخدام التطبيق، وتحريك قطع الشطرنج بحيث يشاهد اللاعب الآخر تحرك القطع بطريقة سحرية إلى المكان المحدد.

وفي حال فوز أحد اللاعبين بحجر شطرنج للاعب الخصم، سوف تتحرك القطعة إلى جانب لوحة الشطرنج المحايد بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة لعبة الشطرنج الكلاسيكية.

ويمكن للاعبين اختيار الحجر الأسود أو الأبيض ومستويات اللعب مما يشكل تحديا للأصدقاء من خلال التطبيق، ويوجد داخل لوحة الشطرنج رقاقة AtMega 2560 مع ميزة بلوتوث BLE التي تتيح الاتصال بالهواتف الذكية.

ويمكن للاعبين تجربة مهارتهم ضد آلة الذكاء الاصطناعي قبل تحدي الخصم البشري. ويوفر برنامج الكمبيوتر 20 مستوى مختلف الصعوبة.

وتضم لوحة الشطرنج وضع البث المباشر الذي يمكّنك من الاطلاع على أي مباراة في جميع أنحاء العالم، وكذلك تسجيلها.

وزُودت لعبة Square Off ببطارية قدرتها 2200 ميلي أمبير/ساعة ويمكنها أن تشغل 400 حركة آلية، أو 50 لعبة قبل إعادة شحنها، وهي مصممة لنظامي iOS وأندرويد.

وسيكون عشاق لعبة الشطرنج على موعد مع لوحة الشطرنج Square Off المزودة بمحول للطاقة، مقابل 198 دولارا. ومن المتوقع شحن المنتج في وقت ما من شهر أبريل/نيسان 2017 إلى أي مكان في العالم.

شام تايمز

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