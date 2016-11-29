ترامب يدرس تعيين الجنرال المتقاعد بتريوس وزيراً للخارجية

ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية نقلا عن مسؤول كبير في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن ترامب سيجتمع مع الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس الاثنين حيث يدرس الرئيس المنتخب اختيار بتريوس لتولي منصب وزير الخارجية.

ولمح بتريوس- الذي كان مديرا سابقا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية واستقال في 2012 بعد اكتشاف أنه كان على علاقة خارج نطاق الزواج – إلى أنه سيخدم في إدارة ترامب إذا طلب منه ذلك.

(REUTERS)

شام تايمز

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