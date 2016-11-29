ابتداء من 2017 .. إلغاء التأشيرات السياحية بين إيران و روسيا

أفادت تقارير إخبارية اليوم الإثنين بأن الجانبين الإيراني والروسي وقعا، أثناء انعقاد اللجنة المشتركة الخامسة الإيرانية الروسية مذكرة تفاهم في المجال القنصلي، يتم وفقاً لها تسهيل نظام إصدار التأشيرات للرحلات السياحية في البلدين.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن يونجي إيفانوف رئيس القسم القنصلي في وزارة الخارجية الروسية القول إنه وفقاً لهذا الاتفاق، فلن يحتاج الراغبون في القيام برحلات سياحية بين إيران وروسيا إلى تأشيرة، وسيكون بوسعهم الإقامة في البلدين لمدة 15 يوماً.

وقالت مديرة اتحاد الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدسا إن هذا الاتفاق بين إيران وروسيا من شأنه أن يزيد الرحلات السياحية بين البلدين بشكل لافت.

وأوضحت: “يمكن للرحلات السياحية التي تضم من خمسة إلى 50 شخصاً في البلدين زيارة إيران وروسيا من دون تأشيرة. وكالاتفاق بين الصين وروسيا سيكون هناك عدد محدد من الشركات السياحية القادرة على تقديم مثل هذه الرحلات شريطة الحصول على موافقة الجانبين”.

ونوهت إلى أن عدد السياح الإيرانيين الذين سافروا إلى روسيا خلال العامين الماضيين كان لافتاً، وأن الاتفاق الجديد سيؤدي إلى زيادة الأعداد بصورة أكبر.

(DPA)

شام تايمز

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