أمل عرفة تكشف عن نجوم “مسلسل سايكو”

أعلنت الفنانة أمل عرفة عن أسماء النجوم الذين سيشاركون في بطولة مسلسل “سايكو” الذي قامت بتأليفه بالشراكة مع زهير قنوع.

وكتبت عرفة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن كاست العمل المنتظر سيتمضن، أمل عرفة، ماريو باسيل، أيمن رضا، رولا شامية، ناظلي الرواس، طارق تميم، حسام تحسين بك، فايز قزق، فادي صبيح، غادة بشور، ايمان عبد العزيز، طلال مارديني، ليث مفتي، نور صعب، الى جانب ضيوف سوريين وعرب سيحلون ضيوف على العمل.

وكانت عرفة نشرت منذ أيام صورا لـ”بوستر” مسلسل “سايكو” الذي تستعد لتصويره مع المخرج كنان صيدناوي.

يذكر أن “سايكو” هو العمل الخامس لعرفة في التأليف بعد “دنيا” و”عشتار” و”رفة عين” و”دنيا2″.

شام تايمز

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