بولت يكشف صعوبات الوصول للمجد في فيلم وثائقي

قدم الجامايكي أوسين بولت، أسرع عداء في التاريخ، اليوم، الإثنين، في لندن فيلم وثائقي بعنوان “أنا بولت”، يتناول مسيرته في عالم ألعاب القوى.

وقال بولت، في مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الفارهة في العاصمة لندن، التي توج فيها منذ أربع سنوات بثلاث من الميداليات الأولمبية التسع التي حصدها، إن السبب وراء هذا الفيلم كان ضرورة عرض “التجارب المعقدة” التي مر بها حتى أولمبياد ريو 2016 هذا العام.

وصرح العداء “كنت أرغب في قول الحقيقة وإيصال أن المنافسة بهذا المستوى والفوز بالميداليات ليس أمرا سهلا. الفكرة الموجودة لدى الناس هو أن هذا الأمر سهلا بالنسبة لي، وأنني لا أعاني من أي توتر أو ضغط”.

وأضاف بولت “ما كنت أرغب فيه هو أن ترى الناس كل ما اضطررت للمرور به حتى أصل إلى ما أنا فيه الآن: أتحدث عن الألم والجهود والمكافأة. بمعنى آخر إظهار الطريق بالكامل نحو الانتصارات”.

شام تايمز

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