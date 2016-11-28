خبراء: برنامج “غوغل” للذكاء الاصطناعي قادر على قراءة شفاه البشر أفضل منهم

كشف خبراء أن برنامج “غوغل” للذكاء الاصطناعي يقرأ لغة شفاه البشر أفضل منهم بنسبة 35%.

وبحسب موقع” فيستي”، فإن برنامج “غوغل” المطور من قبل فريق DeepMind التابع للشركة بلتعاون مع خبراء جامعة اكسفورد، طور بتدريبه على قراءة لغة الشفاه في 6 برامج تلفزيونية احتوت على حوالي 5 آلاف ساعة من مقاطع الفيديو أي ما يقارب (118 ألف جملة)”.

وتبين للخبراء من خلال التجارب، أن البشر قادرون على قراءة 12.4% فقط من حركات الشفاه بعد لفظ الكلمات، أما برنامج “غوغل” فقادر على قراءة 46.8 % منها، وذلك بعد استخدام 200 مقطع فيديو تم انتقاؤها عشوائياً.

شام تايمز

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